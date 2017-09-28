28.09.2017 (15:53)

Корветы «Сообразительный» и «Бойкий» БФ завершили выход в море

В рамках выхода в море экипажи корветов «Сообразительный» и «Бойкий» в морских полигонах Балтийского флота (БФ) выполнили ряд учебно-боевых задач.

Во взаимодействии с вертолетом Ка-27ПЛ экипажи кораблей отработали совместные противолодочные действия –– учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения.

Кроме этого, экипажи выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Завершающим этапом контрольного выхода для корветов стало учение по борьбе за живучесть кораблей на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, а также противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде.

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