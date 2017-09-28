28.09.2017 (15:32)

Военнослужащие школы снайперов ВВО осваивают снайперский комплекс «Корд»

Военнослужащие школы снайперов Восточного военного округа в Хабаровском крае, единственной на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, осваивают снайперский комплекс «Корд».

Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из высокоточного оружия –– винтовки АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) «Корд» –– по различным типам мишеней с минимальных и максимальных дальностей.

Для оценки поражающей способности винтовки снайперы провели стрельбу по металлическому листу, бетонному блоку, деревянной конструкции.

Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по маскировке, классификации целей для АСВК, применению ночных приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели, ведению огня на максимально возможные дальности в ночных условиях из снайперского комплекса.

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