28.09.2017 (15:32)
Военнослужащие школы снайперов ВВО осваивают снайперский комплекс «Корд»
Военнослужащие школы снайперов Восточного военного округа в Хабаровском крае, единственной на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, осваивают снайперский комплекс «Корд».
Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из высокоточного оружия –– винтовки АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная) «Корд» –– по различным типам мишеней с минимальных и максимальных дальностей.
Для оценки поражающей способности винтовки снайперы провели стрельбу по металлическому листу, бетонному блоку, деревянной конструкции.
Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по маскировке, классификации целей для АСВК, применению ночных приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели, ведению огня на максимально возможные дальности в ночных условиях из снайперского комплекса.