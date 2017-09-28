28.09.2017 (15:22)

Летчики авиаполка ЮВО в ходе учения в Волгоградской области отработали уничтожение бронетехники условного противника

Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, завершили выполнение полетных заданий в ходе летно-тактического учения (ЛТУ) на фронтовых бомбардировщиках Су-24М.

Полеты проходили на высотах от 200 м до 1000 м на скорости до 1000 км/ч со временного аэродрома в Ростовской области.

Экипажи отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника, а также совершили взлет и посадку на незнакомом аэродроме.

За время учения было совершено более 10 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

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