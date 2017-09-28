28.09.2017 (15:15)

В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом проведено ротное тактическое учение

На полигоне Прудбой проведено ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области.

В ходе выдвижения в район учения подразделения отработали действия по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, обнаруженных с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также преодолели зону радиоактивного, химического и биологического заражения в средствах защиты.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигоне были оборудованы учебные минные поля, проволочные заграждения и различные препятствия, также широко применялись средства имитации.

Основная цель РТУ — проверка боевой готовности рот, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении маневренной обороны, а также совершенствование командных навыков офицерского состава.

В ходе учения военнослужащие израсходовали около 10 тыс. различных боеприпасов для стрелкового оружия, а также более 500 снарядов и мин.

На учение привлекалось около 1500 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские орудия «Хоста», танки Т-90А и др.

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