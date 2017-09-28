28.09.2017 (15:05)

Саперы ЮВО в Чечне и Ингушетии в текущем году разминировали свыше 2 тыс. га плодородных земель

Военнослужащие инженерных войск Южного военного округа (ЮВО) с начала апреля текущего года при выполнении задач по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий на территории Чечни и Ингушетии очистили 2460 га и обезвредили 7070 единиц ВОП.

Инженерно-саперные работы, в которых принимают участие около 500 военнослужащих по контракту и задействовано более 50 единиц специальной техники проводятся в Грозненском, Октябрьском, Курчалоевском, Итум-Калинском, Ачхой-Мартановском и Усть-Мартановском районах Чеченской Республики, а также в Сунженском районе Республики Ингушетия.

Наиболее часто саперы обнаруживают 82-мм артиллерийские мины, ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и многое другое.

План по очистке местности от ВОП выполнен на 86%. Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Руководителями групп разминирования проведено более 20 встреч с местными жителями, на которых были доведены требования безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, а также порядок действий по оповещению компетентных структур о найденных боеприпасах.

Мероприятия проводятся во взаимодействии с руководством Чеченской Республики и Республики Ингушетия, которые оказывают военным инженерам всю необходимую помощь в организации и проведении работ по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов.

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