28.09.2017 (14:46)

Разведчики Южного военного округа завершили масштабный полевой выход 20-километровым марш-броском

На завершающем этапе масштабного лагерного сбора более 2 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений Южного военного округа в составе групп и отделений совершили марш-бросок из полевых лагерей к местам постоянной дислокации.

Каждой разведгруппе был определен свой маршрут движения протяженностью до 20 км. На маршруте разведчикам предстояло обнаружить соседние подразделения и, не вступая в контакт, определить численность и направления их движения.

В ходе полевого выхода военнослужащие совершенствовали навыки ведения диверсионных и разведывательных операций во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов и экипажами армейской авиации.

Особое внимание было уделено работе разведгрупп в ходе организации засад, сторожевого охранения и поиска, а также применению ими комплекса разведки управления и связи «Стрелец».

Всего к занятиям на военных полигонах Юга России привлекались более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

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