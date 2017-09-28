28.09.2017 (14:37)

Арктические мотострелки Северного флота высадились на остров Голомянный архипелага Северная Земля

Личный состав и техника арктической мотострелковой бригады Северного флота (СФ) впервые в современной российской истории совершили высадку с большого десантного корабля «Кондопога» на остров Голомянный архипелага Северная Земля.

Высадка проводилась способом на упор, в ходе которой подразделения арктической мотострелковой бригады на четырех многоцелевых бронированных транспортёрах МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд», отработали ряд вопросов по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

После высадки с десантного корабля арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с большого противолодочного корабля «Североморск» отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма. После подготовки мишенного поля мотострелки выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

В ходе шестого арктического похода отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады также осуществил высадки и отработал рейдовые действия на самой северной точке Евразийского континента — мысе Челюскин и на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов.

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