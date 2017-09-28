28.09.2017 (13:58)

Российские десантники встретили военнослужащих Белоруссии, прибывших для участия в совместных учениях на территории РФ

Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск России провели торжественную встречу прибывшего подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь (ВС РБ) на железнодорожной станции Владимирский лагерь (Псковская область).

Прибывшее подразделение белорусских десантников будет участвовать в совместном российско-белорусском тактическом учении.

В ходе совместного учения десантники обоих государств на территории Российской Федерации будут взаимодействовать, проводя разведывательные, наступательные, маневренные и оборонительные действия.

В период учения его участники будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения и специальную технику.

Размещение подразделений, принимающих участие в учении, будет осуществляться в автономных полевых лагерях на полигоне Струги Красные.

Основная фаза учений с практическими действиями подразделений ВДВ России и ССО ВС РБ будет проходить с 9 по 11 октября на территории военных полигонов и аэродромов, расположенных в Псковской области.

В совместных тактических учениях примут участие около 1000 военнослужащих и будет задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств.

Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь.



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