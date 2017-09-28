28.09.2017 (13:24)
Генерал-полковник Олег Салюков в интервью «Красной звезде» рассказал о состоянии и перспективах Сухопутных войск РФ
В преддверии Дня Сухопутных войск, отмечаемого 1 октября, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков дал интервью газете «Красная звезда», в котором рассказал о состоянии и перспективах развития этого вида Вооружённых Сил.
В пятничном номере публикуется репортаж из Приволжского федерального округа, где завершена работа по ликвидации российского химического оружия.
Газета сообщит также о заседании Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ, которое прошло в Республике Таджикистан под председательством начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина.
Помимо этого «Красная звезда» продолжает информировать о ситуации в Сирийской Арабской Республике.
В рамках проекта, реализуемого совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Красная звезда» публикует очередную инфографику «Вооружённые Силы России за неделю».