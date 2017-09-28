28.09.2017 (13:16)

На российской военной базе в Абхазии готовятся к сдаче в эксплуатацию 5 двухэтажных жилых домов для военнослужащих

На российской военной базе в Абхазии в рамках строительства объектов социальной инфраструктуры до конца октября будут сданы в эксплуатацию 5 двухэтажных жилых домов на 78 квартир для размещения семей военнослужащих по контракту.

В городе Гудаута все квартиры будут включены в фонд служебного жилья соединения. Они уже оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью, в том числе, электропечами, водонагревателями, телевизорами, холодильниками, мебелью, столами и стульями.

Строительство домов для военнослужащих осуществлялось по новым энергосберегающим технологиям из экологически чистых строительных материалов, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.

Заселение возведенного жилья планируется осуществить до конца текущего года.

Кроме того, на территории военной базы ведется строительство детского сада и школы для детей военнослужащих.

Ранее в конце 2015 года в соединении была завершена сдача в эксплуатацию жилого комплекса из 19 двухэтажных жилых домов на 300 квартир. Более 1000 членов семей военнослужащих получили жилье.

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