28.09.2017 (13:04)

В горах Кавказа военнослужащие России и Пакистана совместно форсировали реку Большой Зеленчук в рамках учения «Дружба-2017»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В горах Кавказа военнослужащие России и Пакистана совместно форсировали реку Большой Зеленчук в рамках учения «Дружба-2017»

Военнослужащие России и Пакистана в рамках совместного учения «Дружба-2017» отработали задачи форсирования горной реки и штурма вершины горы Пастухова в Карачаево-Черкесии.

Личный состав горных подразделений вооруженных сил двух стран, используя комплект «Ратник», выполнил спуски и подъемы по естественному скальному участку в районе Кавказского хребта на высоте 2,3 тыс. м.

Под руководством опытных инструкторов по горной подготовке Южного военного округа (ЮВО) участники учения отработали различные способы и приемы преодоления скальных участков и водной преграды горной реки Большой Зеленчук с помощью современного альпинистского снаряжения. Снаряжение пакистанской стороне предоставлено военнослужащими бригады ЮВО.

В ходе занятий по горной подготовке и форсированию реки командир мотострелковой (горной) бригады ЮВО полковник Сергей Дмитриев отметил, что российские и пакистанские военнослужащие охотно обмениваются друг с другом опытом.

«В районе проведения переправы реки шириной до 10 м и глубиной свыше 2,5 м скорость ее течения превышает 8 м/с. Такие условия требуют от военнослужащих повышенного внимания и сосредоточенности при совершении переправы как индивидуально, так и в составе подразделения», - пояснил полковник Сергей Дмитриев.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2017» принимают участие более 200 военнослужащих России и Пакистана.

На учениях военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горных условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также ведение разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности.

Учение «Дружба-2017» продлится до 4 октября.

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