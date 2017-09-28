28.09.2017 (12:51)

В Краснодарское высшее военное авиационное училище была принята еще одна девушка

Приказом Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу шестнадцатая девушка зачислена в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ).

Абитуриентке Анне Щербаковой из Перми не хватило всего одного балла, чтобы поступить в учебное заведение, и девушка написала письмо Министру обороны Российской Федерации с просьбой о зачислении в училище, рассказав о своем большом желании посвятить себя военной службе и профессии военного летчика.

В адрес главы военного ведомства также поступили обращения в поддержку Анны Щербаковой от ее родителей, коллектива пермской школы № 44, которую Анна успешно окончила. Также подобные письма в адрес Министра обороны России направило руководство Чайковского государственного института физической культуры, где девушка проходила обучение на первом курсе до поступления в КВВАУЛ и ее спортивных тренеров. Все они положительно отзываются о кандидатке и поддерживают ее стремление.

На вступительных испытаниях девушка показала высокую психологическую и профессиональную готовность к освоению специальности военного летчика. Отдельным приказом Министра обороны девушка зачислена в авиационное училище.

Сегодня в торжественной обстановке девушке вручили погоны курсанта.

Решение о приеме девушек на летные специальности в краснодарское училище было принято Министром обороны РФ. Список из 15 девушек, поступивших в летное училище, был сформирован 23 сентября на итоговом заседании приемной комиссии.

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