28.09.2017 (12:32)
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отрабатывают тушение пожара и ликвидации пробоин
На учебно-тренировочных комплексах в пунктах базирования корабельных соединений Каспийской флотилии – Астрахани и Каспийске – в ходе подготовки к предстоящим масштабным морским учениям корабельных группировок экипажи кораблей Каспийской флотилии приступили к учениям по борьбе за живучесть.
Аварийные партии отрабатывают порядок действий при возникновении пожара в различных корабельных отсеках, тренируются чёткости и слаженности действий при ликвидации пробоины на корабле и откачке поступающей заборной воды.
Все виды корабельных учений проводятся в реальных условиях в специально оборудованных помещениях на учебно-тренировочных комплексах.
На тренировках по тушению пожара, возникшего при взрыве пиропатронов, матросы учатся быстро герметизировать горящий отсек, останавливать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки.
В ходе тренировок по устранению пробоин аварийная партия ставит пластырь на пробоину и откачивает поступившую в отсек забортную воду.
Обстановка при выполнении тренировок постоянно усложняется, матросам приходится ликвидировать возгорание и поступление забортной воды одновременно в нескольких отсеках.
В ходе интенсивных занятий экипажи кораблей выполняют нормативы по сбору аварийной команды в костюме пожарного, герметизации горящего отсека, устранению пробоины и откачиванию воды из отсека.
В учениях по борьбе за живучесть приняли участие аварийные партии из числа экипажей ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань», базовых и рейдовых тральщиков.