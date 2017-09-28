28.09.2017 (12:02)

Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современной военной техникой составляет более 80 процентов

Подразделения российской военной базы в Абхазии более чем на 80 процентов укомплектованы новейшими и современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Комплектование подразделений ВВСТ осуществляется в рамках выполнения Гособоронзаказа. Вся техника и вооружение поступает с заводов-изготовителей автомобильным и железнодорожным транспортом, а также своим ходом.

Военнослужащие незамедлительно готовят технику к занятиям по боевой подготовке, для чего изучают её тактико-технические характеристики, боевые возможности в различных климатических и географических условиях, осваивают способы и методы стрельбы из нового вооружения.

Военные водители базы для скорейшего закрепления навыков вождения вновь поступившей автомобильной и гусеничной техники проходят курсы экстремального вождения – управление техникой с преодолением большого набора естественных препятствий, имеющихся в Абхазии –– горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

Всего в соединении стоят на вооружении сотни единиц новейшей и современной военной и специальной техники, в том числе, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, мобильные комплексы «Леер-2» на базе бронеавтомобилей «Тигр», бронеавтомобили КамАЗ «Мустанг», вездеходы МТ-ЛБВ, реактивные системы залпового огня «Град», различные радиолокационные станции, инженерные машины и другая боевая техника.

В частности, Т-72Б3 является глубокой модернизацией танков Т-72 и Т-72Б и превосходит своих предшественников по всем показателям. Он обладает более мощным двигателем мощностью до 900 л.с., вооружением, а также современными цифровыми системами стабилизации вооружения, наблюдения и прицеливания.

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