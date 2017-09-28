28.09.2017 (11:11)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершились контрольные занятия
В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились контрольные занятия по основным дисциплинам боевой подготовки.
К учебным занятиям было привлечено около 600 военнослужащих, которые в течение недели сдавали нормативы по таким дисциплинам боевой подготовки, как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита.
Теперь в октябре военнослужащим предстоит сдача итоговой проверки за 2017 учебный год.
По итогам контрольных занятий все военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и получили положительные оценки.
Метки: