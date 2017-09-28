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28.09.2017 (10:45)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО отработают прикрытие объектов от авиаудара условного противника

Зенитчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курской, Воронежской, Белгородской и Смоленской областях, приступили к совершению марша комбинированным способом. Военнослужащие примут участие в полевом выходе войск противовоздушной обороны (ПВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В практических занятиях задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники. Военнослужащие отработают прикрытие военных и гражданских объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки.

Полевой выход продлится до 15 октября. На завершающем этапе пройдут тактические учения со стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Всего планируется израсходовать свыше 1,5 тыс. боеприпасов различных типов, в том числе более 50 ракет.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
ПВО , Капустин Яр , Западный военный округ
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