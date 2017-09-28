28.09.2017 (10:37)

Истребители-перехватчики Су-30СМ авиабазы Халино Западного военного округа отработали ночной перехват воздушных целей

Истребители-перехватчики Су-30СМ с авиабазы Халино (Курская обл.) Западного военного округа (ЗВО) отработали ночной перехват воздушных целей на малых и средних высотах с имитацией боя и принуждением условного нарушителя к посадке.

Помимо этого, экипажи решали задачи по наведению на цели, имитирующие командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

В ходе выполнения летных заданий летчики в смешанном авиастрою эскадрильи, используя данные целеуказаний, выполнили электронные пуски высокоточными ракетами «воздух-земля», а также бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона.

Пилоты провели первые ночные вылеты на машинах нового типа, которые прибывают в эскадрильи для планового обновления парка авиационной техники.

Всего в учебно-боевых вылетах авиационного полка было задействовано более 150 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице