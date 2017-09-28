28.09.2017 (10:25)

На Тихоокеанском флоте проводится проверка физической подготовленности военнослужащих корабельных сил

На Тихоокеанском флоте проводятся контрольные занятия с военнослужащими корабельных сил по физической подготовке.

Каждый военнослужащий, привлекаемый к проверке, должен был выполнить нормативы по трём упражнениям, определяющим силу, выносливость и быстроту ловкость. В соответствии с возрастной группой выполнялись следующие упражнения: бег на 60, 100 или 400 м, кросс на 1, 3 или 5 км, подтягивание, отжимание, выход силой, подъём переворотом, толчок гирь, а также плавание на 100 или 500 м.

Как отметил помощник командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота по физической подготовке подполковник Сергей Васильев, контрольные занятия – это часть масштабного цикла мероприятий, направленных на качественное повышение физической подготовленности военнослужащих флота.

Количество военнослужащих Тихоокеанского флота, сдавших на квалификационные уровни физической подготовленности, позволяющие устанавливать им ежемесячные денежные надбавки, растёт от проверки к проверке.

В ближайшее время комиссия флота, в состав которой входят специалисты по физической подготовке, проверят уровень физической подготовленности военнослужащих во всех соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота.

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