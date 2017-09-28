28.09.2017 (00:01)

По результатам экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский» будут переизданы морские навигационные карты пяти морей Арктики

До конца текущего года будут переизданы морские навигационные карты на районы антарктических морей – Содружества, Дэвиса, Космонавтов, Лазарева и Рисер-Ларсена. Об этом сообщил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин по итогам совещания, которое прошло в Адмиралтействе под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирала Владимира Королёва и было посвящено итогам работы гидрографической службы ВМФ по развитию морской картографии.

По информации капитана 1 ранга Сергея Травина, переиздание морских навигационных карт антарктических морей совпадает со 190-летием Управления навигации и океанографии, которое отмечается в этом году. В основу новых карт будут положены материалы исследований и гидрографических работ, выполненных в 2015-2016 годах в ходе антарктической экспедиции океанографического исследовательского судна (ОИС) ВМФ России «Адмирал Владимирский».

Он также отметил, что на основе работ, выполняемых гидрографической службой ВМФ, создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания. «Активно пополняется банк электронных навигационных карт, внедрена и широко используется печать карт по требованию, что позволяет полностью сократить затраты на хранение и транспортировку карт», – добавил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин.

Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ издает международные и национальные морские навигационные карты морей, омывающих Антарктиду, и поддерживает их на уровне современных требований в рамках международных обязательств Российской Федерации по созданию и ведению национальной коллекции морских навигационных карт Мирового океана.

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