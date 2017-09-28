28.09.2017 (08:45)
В Восточном военном округе три подразделения в текущем году стали «Ударными»
В текущем году высокого звания «Ударное» были удостоены три мотострелковых подразделения Восточного военного округа.
В ходе выполнения упражнений стрельб, нормативов по РХБ защите и вождению боевых машин военнослужащие подразделений мотострелковых соединений округа, дислоцированных в Хабаровском крае и Амурской области, подтвердили свои высокие показатели.
Помимо этого, почетного наименования удостоилось мобильное подразделение пулеметно-артиллерийского соединения ВВО, дислоцированного на Курильских островах.По итогам контрольной проверки за летний период обучения еще ряд подразделений Восточного военного округа будут претендовать на получение наименования «Ударное».
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