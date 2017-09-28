28.09.2017 (08:30)
Военная делегация Республики Филиппины посетила полигон ДВОКУ
Представители военной делегации Республики Филиппины посетили полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
В ходе динамического показа гости оценили возможности танка Т-72Б3, БПМ-2, бронетранспортера БТР-82АМ по преодолению колейного моста и противотанкового рва и других препятствий на трассе танкодрома.
На тактическом секторе полигона военным Республики Филиппины курсанты показали элемент учебного боя (подразделение в разведывательном дозоре) с применением мотовездеходов (квадрациклов).
Затем, курсанты ДВОКУ продемонстрировали военнослужащим Вооруженных сил Республики Филиппины огневые возможности стрелкового оружия, в частности, ручных пулеметов Калашникова, «Печенег», снайперской винтовки СВД, гранатомета АГС-17/30, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, реактивных противотанковых гранат РПГ-18 «Муха».