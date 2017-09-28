28.09.2017 (08:30)

Военная делегация Республики Филиппины посетила полигон ДВОКУ

Представители военной делегации Республики Филиппины посетили полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

В ходе динамического показа гости оценили возможности танка Т-72Б3, БПМ-2, бронетранспортера БТР-82АМ по преодолению колейного моста и противотанкового рва и других препятствий на трассе танкодрома.

На тактическом секторе полигона военным Республики Филиппины курсанты показали элемент учебного боя (подразделение в разведывательном дозоре) с применением мотовездеходов (квадрациклов).

Затем, курсанты ДВОКУ продемонстрировали военнослужащим Вооруженных сил Республики Филиппины огневые возможности стрелкового оружия, в частности, ручных пулеметов Калашникова, «Печенег», снайперской винтовки СВД, гранатомета АГС-17/30, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, реактивных противотанковых гранат РПГ-18 «Муха».

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