28.09.2017 (03:50)
На Камчатке прошло учение противолодочной авиации по поиску отряда кораблей условного противника
Экипажи самолетов противолодочной авиации выполнили комплекс учебно-боевых задач по ведению воздушной разведки в предполагаемых районах развертывания сил условного противника, в роли которых выступили корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.
В ходе проведения полётов летчики отработали поиск и слежение за кораблями условного противника. Вылеты выполнялись днем и ночью в различных метеоусловиях на максимальное время патрулирования с применением всех возможностей противолодочных комплексов самолетов.
В учении было задействовано 6 противолодочных самолетов Ил-38, в том числе и Ил-38Н (вооружённых навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла"). Всего было выполнено более 25 самолётовылетов.
Несмотря на использование кораблями средств маскировки и систем РЭБ, летчики успешно справились с поставленной задачей, обнаружив отряд кораблей условного противника.