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28.09.2017 (03:50)

На Камчатке прошло учение противолодочной авиации по поиску отряда кораблей условного противника

Экипажи самолетов противолодочной авиации выполнили комплекс учебно-боевых задач по ведению воздушной разведки в предполагаемых районах развертывания сил условного противника, в роли которых выступили корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.   

В ходе проведения полётов летчики отработали поиск и слежение за кораблями условного противника. Вылеты выполнялись днем и ночью в различных метеоусловиях на максимальное время патрулирования с применением всех возможностей противолодочных комплексов самолетов.

В учении было задействовано 6 противолодочных самолетов Ил-38, в том числе и Ил-38Н (вооружённых навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла"). Всего было выполнено более 25 самолётовылетов.

Несмотря на использование кораблями средств маскировки и систем РЭБ, летчики успешно справились с поставленной задачей, обнаружив отряд кораблей условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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