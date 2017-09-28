28.09.2017 (03:50)

На Камчатке прошло учение противолодочной авиации по поиску отряда кораблей условного противника

Экипажи самолетов противолодочной авиации выполнили комплекс учебно-боевых задач по ведению воздушной разведки в предполагаемых районах развертывания сил условного противника, в роли которых выступили корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

В ходе проведения полётов летчики отработали поиск и слежение за кораблями условного противника. Вылеты выполнялись днем и ночью в различных метеоусловиях на максимальное время патрулирования с применением всех возможностей противолодочных комплексов самолетов.

В учении было задействовано 6 противолодочных самолетов Ил-38, в том числе и Ил-38Н (вооружённых навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла"). Всего было выполнено более 25 самолётовылетов.

Несмотря на использование кораблями средств маскировки и систем РЭБ, летчики успешно справились с поставленной задачей, обнаружив отряд кораблей условного противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице