28.09.2017 (01:10)

Впервые на учениях РВСН широко применяются перспективные образцы БПЛА

На командно-штабных учениях РВСН в Новосибирской области широко применяются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций. На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БПЛА, в том числе «Элерон».

БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 20 км обнаружили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения (трансформаторных подстанциях, распределительных узлах, котельных, хранилищах (складах) техники, имущества и ГСМ и других объектах соединения) в планы ДРГ входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения ракетным полком учебно-боевой задачи. В связи с обнаружением диверсионно-разведывательных групп противника на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.

Группам условного противника, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи по проведению условного пуска ракет: боевыми расчетами полка задача выполнена в установленное время.

Имитационные группы по обозначению действий диверсионно-разведывательных формирований насчитывали более 100 военнослужащих.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки.

БПЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

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