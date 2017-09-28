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28.09.2017 (01:00)

В Липецком авиацентре прошли масштабные летно-тактические учения оперативно-тактической авиации ВКС

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В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России прошло летно-тактическое учение экипажей истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации.

В мероприятии были задействованы аэродромы и полигоны в Астраханской и Липецкой областях, в полетах участвовало более 20 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, Су-34, Су-24М, Су-25.

Во время учений экипажи истребителей отработали перехват воздушных групповых целей и непосредственное распределение целей между экипажами для условного уничтожения, а также практические пуски управляемого ракетного вооружения класса «воздух-воздух» по мишеням, обозначающим полет авиации, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника. Экипажи бомбардировщиков и штурмовиков отработали подавление авиации противника и нанесение авиационного удара по наземным целям с использование ракетного и бомбового вооружения.

Предварительно экипажи оперативно-тактической авиации отработали перебазирование на оперативные аэродромы с выполнением дозаправки в воздухе.

Всего выполнено более 50 вылетов с общим налетом около 100 часов. В настоящий момент все экипажи вернулись на аэродром базирования в Липецкой области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВВС , ВКС
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