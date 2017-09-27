27.09.2017 (22:27)
Завершилось учение морской пехоты БФ по ликвидации условных НВФ
Операцию по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) провели на учении на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота при поддержке морской авиации.
По замыслу учения представители НВФ готовили плацздарм для высадки десанта на побережье Калининградской области. В связи с этим по тревоге были поднят десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Личный состав батальона, усиленный артиллерийскими и танковыми подразделениями со штатным вооружением совершил марш на полигон с целью блокирования и уничтожения представителей «незаконных вооруженных формирований» в ходе разведывательно-поисковых действий.
На первом этапе ударные вертолёты Ми-24 морской авиации флота нанесли удар по обнаруженному условному противнику, уничтожив наземные цели с использованием ракетно-пушечного вооружения вертолётов.
Далее морские пехотинцы встретили условного неприятеля уже у кромки моря, где огнем бронетранспортеров и штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта.
На втором этапе учения морские пехотинцы вступили в бой с основными силами десанта условного противника, который высадился и продвигался вглубь побережья. Блокировав представителей НВФ, военнослужащие массированным огнем рассредоточенных подразделений подавили наступление «неприятеля».
После блокирования НВФ десантно-штурмовые подразделения при огневой поддержке Ми-24, самоходных артиллерийских установок, танков, бронетранспортеров и реактивных систем залпового огня «Град» окончательно ликвидировали условных боевиков.
В эпизоде учения были задействованы свыше 500 военнослужащих, более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.