Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.09.2017 (22:27)

Завершилось учение морской пехоты БФ по ликвидации условных НВФ

Фото Видео

Операцию по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) провели на учении на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота при поддержке морской авиации.

По замыслу учения представители НВФ готовили плацздарм для высадки десанта на побережье Калининградской области. В связи с этим по тревоге были поднят десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Личный состав батальона, усиленный артиллерийскими и танковыми подразделениями со штатным вооружением совершил марш на полигон с целью блокирования и уничтожения представителей «незаконных вооруженных формирований» в ходе разведывательно-поисковых действий.

На первом этапе ударные вертолёты Ми-24 морской авиации флота нанесли удар по обнаруженному условному противнику, уничтожив наземные цели с использованием ракетно-пушечного вооружения вертолётов.

Далее морские пехотинцы встретили условного неприятеля уже у кромки моря, где огнем бронетранспортеров и штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта.

На втором этапе учения морские пехотинцы вступили в бой с основными силами десанта условного противника, который высадился и продвигался вглубь побережья. Блокировав представителей НВФ, военнослужащие массированным огнем рассредоточенных подразделений подавили наступление «неприятеля».

После блокирования НВФ десантно-штурмовые подразделения при огневой поддержке Ми-24, самоходных артиллерийских установок, танков, бронетранспортеров и реактивных систем залпового огня «Град» окончательно ликвидировали условных боевиков.

В эпизоде учения были задействованы свыше 500 военнослужащих, более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false