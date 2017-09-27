27.09.2017 (22:27)

Завершилось учение морской пехоты БФ по ликвидации условных НВФ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Завершилось учение морской пехоты БФ по ликвидации условных НВФ

Операцию по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) провели на учении на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота при поддержке морской авиации.

По замыслу учения представители НВФ готовили плацздарм для высадки десанта на побережье Калининградской области. В связи с этим по тревоге были поднят десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Личный состав батальона, усиленный артиллерийскими и танковыми подразделениями со штатным вооружением совершил марш на полигон с целью блокирования и уничтожения представителей «незаконных вооруженных формирований» в ходе разведывательно-поисковых действий.

На первом этапе ударные вертолёты Ми-24 морской авиации флота нанесли удар по обнаруженному условному противнику, уничтожив наземные цели с использованием ракетно-пушечного вооружения вертолётов.

Далее морские пехотинцы встретили условного неприятеля уже у кромки моря, где огнем бронетранспортеров и штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта.

На втором этапе учения морские пехотинцы вступили в бой с основными силами десанта условного противника, который высадился и продвигался вглубь побережья. Блокировав представителей НВФ, военнослужащие массированным огнем рассредоточенных подразделений подавили наступление «неприятеля».

После блокирования НВФ десантно-штурмовые подразделения при огневой поддержке Ми-24, самоходных артиллерийских установок, танков, бронетранспортеров и реактивных систем залпового огня «Град» окончательно ликвидировали условных боевиков.

В эпизоде учения были задействованы свыше 500 военнослужащих, более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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