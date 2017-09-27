27.09.2017 (21:36)

Командующий показал ЮВО митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому региональный Центр управления войсками

В штабе Южного военного округа (ЮВО) состоялась встреча командующего войсками героя России генерал-полковника Александра Дворникова и руководителей органов военного управления с митрополитом Ростовским и Новочеркасским владыкой Меркурием.

Главе Донской епархии представили организацию работы регионального Центра управления войсками округа, а также рассказали об истории округа, его современной структуре и задачах по обеспечению защиты Российской Федерации в зоне ответственности.

Во время встречи была отмечена важная роль института помощников командиров соединений и воинских частей по работе с верующими военнослужащими.

Владыка Меркурий, в свою очередь, подтвердил готовность тесно взаимодействовать с командованием округа в целях оказания необходимой духовной поддержки военнослужащих округа.

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