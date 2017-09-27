27.09.2017 (21:10)

Начальник Главного военно-медицинского управления провел селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Минобороны России

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин провел 27 сентября в Национальном центре управления обороной РФ селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил РФ.

В мероприятии приняли участие начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских учреждений.

После вступительного слова начальника ГВМУ МО РФ с докладом, посвященным анализу уровня заболеваемости и смертности военнослужащих в военных округах за 8 месяцев 2017 г. выступил начальник 1-го управления ГВМУ МО РФ генерал-майор медицинской службы Константин Кувшинов.

В своем докладе начальник 4-го управления ГВМУ МО РФ подполковник медицинской службы Андрей Ставила представил недостатки в работе медицинских служб военных округов (флотов) при организации работы с неприкосновенными запасами медицинской техники и имущества в 2016 г. и истекшем периоде 2017 года.

Выступление начальника Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России полковника медицинской службы Сергея Бутакова было посвящено анализу состояния санитарно-противоэпидемического (профилактического) обеспечения призывного контингента, проблемным вопросам и путям их решения в ходе осеннего призыва 2017 года.

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив в своем докладе говорил об организации трансплантологической помощи в Вооруженных Силах в 2017–2018 гг., координации донорства органов и тканей, проблемных вопросах и путях их решения.

Итоги участия Главного военно-медицинского управления Минобороны России в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» подвел врио председателя Военно-научного комитета (ГВМУ МО РФ) полковник Константин Жангиреев.

Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова генерал-майор медицинской службы Сергей Бунин рассказал об итогах организации набора и комплектования академии курсантами (слушателями) для обучения по программам с полной и средней военно-специальной подготовками.

Итоги работы медицинских служб военных округов в августе текущего года доложили: по медицинской службе Западного военного округа ее начальник полковник медицинской службы Валерий Валевский, Южного военного округа – ее начальник полковник медицинской службы Серго Папко, Центрального военного округа – врио ее начальника подполковник медицинской службы Всеволод Каминский, Восточного военного округа – врио начальника медицинской службы ВВО полковник медицинской службы Алексей Виноградов, Северного флота – начальник медицинской службы СФ полковник медицинской службы Юрий Закревский.

Итоги совещания подвел в своем выступлении начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий Тришкин, уделив особое внимание соблюдению бюджетной дисциплины в подчиненных военно-медицинских организациях.

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