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27.09.2017 (20:55)

В водном центре ЦСКА во Владивостоке прошел чемпионат по морскому биатлону

Чемпионат по морскому биатлону, который проходил на водноспортивной станции ЦСКА во Владивостоке, посетил начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею лейтенант Дмитрий Труненков.

Также почетными гостями соревнований стали член наблюдательного совета Клуба Юрий Миронов, начальник филиала в Хабаровске Григорий Туров, куратор «Юнармии» по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Минязев, начальник Приморского штаба «Юнармии» Богдан Юрчук и начальник «Юнармии» в Уссурийске Валерий Григорьев.

Готовиться к чемпионату юнармейцы начали заранее. На протяжении нескольких месяцев на водной станции ЦСКА проходили тренировки «водного боя». Спортсмены учились стрелять по мишеням из быстроходной лодки, наращивая силу, меткость и выносливость.

Труненков отметил, что соревнования по морскому биатлону не проводятся больше ни в одном городе России. Вместе с начальником ЦСКА/Хабаровск они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

– Воспитание патриотизма всегда было приоритетным для Центрального спортивного клуба армии. Особенно это актуально сейчас, в преддверии 95-летия ЦСКА. Мы рады сотрудничать с «Юнармией». По итогам беседы был запланирован ряд мероприятий, готовящихся для проведения в следующем году. У нас впереди большое будущее! – сказал Туров после встречи с Труненковым.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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