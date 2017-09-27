27.09.2017 (20:40)

На базе ДОСААФ Тверской области прошли соревнования ГТО

Калязинский учебный спортивно-технический клуб ДОСААФ и муниципальный орган управления образованием провели районные соревнования по троеборью «Готов к труду и обороне», собравшие под своим крылом свыше 60 юношей и девушек из школ и других образовательных учреждений.

Участники состязались в стрельбе из пневматической винтовки, в беге на 500 метров, юноши выполняли подтягивание на высокой перекладине, а девушки - отжимание.

Командная борьба отличалась упорством и бескомпромиссностью. Она завершилась победой команды школы № 1, честь которой отстаивали Антон Кириленко, Мария Комарова и Александр Мошков. На второй позиции представители школы № 3, третий результат у троеборцев колледжа № 1.

В личном зачете первенствовали Артём Потерин и Серафима Иванова.

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