27.09.2017 (20:40)
На базе ДОСААФ Тверской области прошли соревнования ГТО
Калязинский учебный спортивно-технический клуб ДОСААФ и муниципальный орган управления образованием провели районные соревнования по троеборью «Готов к труду и обороне», собравшие под своим крылом свыше 60 юношей и девушек из школ и других образовательных учреждений.
Участники состязались в стрельбе из пневматической винтовки, в беге на 500 метров, юноши выполняли подтягивание на высокой перекладине, а девушки - отжимание.
Командная борьба отличалась упорством и бескомпромиссностью. Она завершилась победой команды школы № 1, честь которой отстаивали Антон Кириленко, Мария Комарова и Александр Мошков. На второй позиции представители школы № 3, третий результат у троеборцев колледжа № 1.
В личном зачете первенствовали Артём Потерин и Серафима Иванова.