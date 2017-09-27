27.09.2017 (20:24)

Молодежной команды ДОСААФ победила на международных соревнованиях по парашютному спорту

Более полусотни парашютистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана приехали принять участие в соревновании ветеранов парашютного спорта. Среди них и молодежная сборная России, самой юной участнице, студентке первого курса Московского авиационного института Владе Кривенко 17 лет. «Свой самый первый полет я совершила в тандеме, когда мне было пять лет. Самостоятельно в 11 лет прыгнула», — перечисляет пункты своей «небесной биографии» Влада. У нее на счету уже 950 прыжков.

На соревнованиях прыжки на точность приземления совершали поочередно четыре группы с высоты 1 100 метров, пытаясь оказаться в центре мата, уложенного на аэродроме «Сухум». Счет шел на сантиметры.

Ветеран парашютного спорта Александр Гачин сообщил, что первый прыжок сделал в 19 лет, а занимается этим уже 43 года. У него за плечами 8 700 прыжков. «Прыжок – он всегда разный. Я веду тетрадь результатов и ошибок. Анализ ведет к совершенству», — подчеркнул 62-летний спортсмен. Некоторые участники вносили свою «изюминку» в выступление. Прыжок с абхазским и российским флагом в ознаменование дружбы двух народов совершил 57-летний фельдшер-спасатель из Оренбурга Олег Баранов.

Сразу после прыжка спортсмены демонстрировали сноровку в сборке парашюта. «Знаете, какая любимая песня у парашютистов?— «Узелок завяжется, узелок развяжется». Основной от запасного отцепляется, чтобы не запутались стропы. Прежде чем открыть запасной, надо убедиться, что главный ушел», — проводит краткий ликбез Олег Баранов. Двадцатилетний Тимур Хамитов из Башкортостана собрал парашют за две минуты. Он шестой год занимается и совершил уже 1013 прыжков.

«Сначала думал, просто попробую. На спор с одноклассником прыгнул в тандеме, потом захотелось прыгнуть самому. Через некоторое время настолько втянулся, что уже не мыслю жизни без этого», — отметил участник молодежной сборной ДОСААФ России.

Он, как и студентка первого курса МАИ Влада Кривенко, а также Владислав Зудов, Марина Елкина и Ксения Фоминых в составе сборной ДОСААФ России стали обладателями золотых медалей XIX открытого чемпионата среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды. А спортсмен-парашютист Екатеринбургского АСК Владислав Зудов занял первое место в личном первенстве вреди юниоров.

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