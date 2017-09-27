27.09.2017 (19:35)

В Южном военном округе начала работу выездная приёмная Минобороны России

В Ростове-на-Дону под руководством начальника управления Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан Натальи Белоусовой начала работу выездная приемная Минобороны России.

«Вот уже четыре года мероприятия по приему граждан в таком формате проводятся во всех военных округах. В состав группы включены представители всех социально-значимых направлений деятельности Министерства обороны», - сказала Наталья Белоусова.

В ходе первого дня работы приемной с различными вопросами обратилось около 400 военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала соединений и воинских частей гарнизона.

В приеме граждан также приняли участие представители Главного управления кадров, Главного управления по работе с личным составом и Главное военно-медицинского управления Минобороны, Департамента имущественных отношений, Департамента жилищного обеспечения, Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и Департамента социальных гарантий, а также командования Южного военного округа.



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