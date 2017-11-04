04.11.2017 (16:30)

За последние 5 лет более 1,5 млн военнослужащих и членов их семей обеспечены жильем

Минобороны России за последние пять лет обеспечило жильем более 1,5 млн военнослужащих и членов их семей, сообщил в субботу руководитель Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Сергей Пирогов.

«За прошедшие пять лет Департаментом и его региональными жилищными управлениями исполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 447 тыс. военнослужащих, а с учетом их семей — это более 1,5 миллиона человек», — сказал Сергей Пирогов.

За пять лет 143 тыс. семей были обеспечены служебными квартирами, 108 тыс. военнослужащих получили компенсацию поднайма жилья, 92 тыс. военнослужащих удалось поселить там, где им хотелось (в «избранных местах»), 77 тыс. человек воспользовались накопительно-ипотечной системой.

Кроме того, 24 тыс. военнослужащих воспользовались новой формой получения жилья — жилищной субсидией, а еще 4,3 тыс. приобрели квартиры за счет реализации государственных жилищных сертификатов.

Очередь на жилье уменьшилась в 2,7 раза — с 82,4 тыс. в 2012 году до 30,7 тыс. человек в 2017 году. В 52 городах очередь ликвидирована.

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