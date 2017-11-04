04.11.2017 (11:30)

Подразделения военной полиции ВВО переведены на усиленный режим несения службы в период выходных и праздничных дней

В период выходных и праздничных дней более 150 патрулей военной полиции Восточного военного округа (ВВО) переведены на усиленный режим несения службы. Военнослужащие будут ежедневно вести патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Минобороны России на территории округа.

Основная цель работы военнослужащих военной полиции — обеспечение правопорядка и воинской дисциплины на территории военных городков и гарнизонов округа.

На всех крупных железнодорожных станциях и аэропортах на территории ВВО будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками Министерства внутренних дел.

Кроме того, представители военной автоинспекции ВВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

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