31.07.2017 (23:26)
Военная полиция провела инструктаж волонтеров на кинологическом конкурсе «Верный друг»
В преддверии первого старта упражнения «Дог биатлон» - индивидуальная гонка в рамках проведения конкурса второго Международного кинологического конкурса «Верный Друг» в центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся инструктаж группы из 30 волонтеров, которые примут участие в организации мероприятий.
На инструктаже военнослужащие военной полиции напомнили молодым активистам основы соблюдения мер безопасности и патрулирования мероприятий с большим скоплением людей.
Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2016», проходит с 30 июля по 10 августа 2017 г. с участием команд из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, и Египта.
Метки:
АрМИ , Верный друг , Кинологи