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31.07.2017 (23:26)

Военная полиция провела инструктаж волонтеров на кинологическом конкурсе «Верный друг»

В преддверии первого старта упражнения «Дог биатлон» - индивидуальная гонка в рамках проведения конкурса второго Международного кинологического конкурса «Верный Друг» в центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся инструктаж группы из 30 волонтеров, которые примут участие в организации мероприятий.

На инструктаже военнослужащие военной полиции напомнили молодым активистам основы соблюдения мер безопасности и патрулирования мероприятий с большим скоплением людей.      

Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2016», проходит с   30 июля по 10 августа 2017 г. с участием команд из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, и Египта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Верный друг , Кинологи
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