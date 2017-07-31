31.07.2017 (23:26)

Военная полиция провела инструктаж волонтеров на кинологическом конкурсе «Верный друг»

В преддверии первого старта упражнения «Дог биатлон» - индивидуальная гонка в рамках проведения конкурса второго Международного кинологического конкурса «Верный Друг» в центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся инструктаж группы из 30 волонтеров, которые примут участие в организации мероприятий.

На инструктаже военнослужащие военной полиции напомнили молодым активистам основы соблюдения мер безопасности и патрулирования мероприятий с большим скоплением людей.

Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2016», проходит с 30 июля по 10 августа 2017 г. с участием команд из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, и Египта.

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