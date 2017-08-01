01.08.2017 (00:31)

Открытие Международного конкурса «Чистое небо» состоится в День армии Китая

Открытие Международного конкурса «Чистое небо», проводимого в рамках «АрМИ-2017», состоится на полигоне «Корла» (северо-западная часть КНР) в день национально-освободительной армии Китая. Два года подряд участники соревнований «Чистое небо» отмечали этот день в России.

В состязаниях помимо российской команды примут участие военнослужащие из Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, а также команда Народно-освободительной армии Китая.

В ходе соревнований конкурсанты выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели. Военнослужащие будут состязаться в мастерстве вождения бронетехники по пересеченной местности полигона Корла с преодолением различных препятствий (косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.) в условиях применения «условным противником» химического оружия.

Кроме того, военнослужащие из стрелкового оружия поразят мишени, имитирующие пехоту условного противника, преодолеют различные препятствия, такие как «лабиринт», разрушенный мост и лестница.

Российскую команду на Международном конкурсе представят зенитчики Военной академии войсковой ПВО Вооружённых Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского, завоевавшие первое место на всеармейском этапе конкурса.

Сравочно:

1 августа 1927 года свыше 30 тысяч солдат и офицеров перешли на сторону коммунистической партии Китая. 30 июня 1933 года Центральный комитет КПК по военно-революционным делам постановил ежегодно отмечать 1 августа как день Красной армии Китая. 11 июля это решение было официально утверждено правительством Китайской Советской Республики. Таким образом, 1 августа стал отмечаться как день войск Коммунистической партии Китая, а впоследствии трансформировался в день НОАК.

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