01.08.2017 (01:01)

Российские десантники оказались самыми быстрыми в «Гонке на боевых машинах» на конкурсе «Десантный взвод-2017»

По результатам самой динамичной части первого этапа состязаний международного конкурса «Десантный взвод» быстрейшими на боевых машинах оказались российские десантники.

В ходе соревнования на БМД все три боевых машины команды ВДВ России прошли трассу протяженностью более 4000 метров за время около пяти с половиной минут. При прохождении трассы десантники преодолели более 10 искусственных препятствий. Ни одна боевая машина (БМД-2) российских десантников не уступила командам из Казахстана и Китая.

Во время состязаний на боевой технике первой стартовала команда Казахстана, затем Китая и России. В ходе заездов экипажи один за другим покидали место старта и за максимально короткое время, преодолевая трассу в более 4000 метров, имеющую 11 препятствий различной сложности. Во время прохода трассы с препятствиями боевые машины проводили стрельбу из комплекса вооружения по появляющимся целям на дистанции от 600 до 1600 метров.

Далее десантников ждет еще несколько сложнейших этапов конкурса на боевой технике и в пешем порядке.

Международный конкурс «Десантный взвод» впервые проводится на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр – 2017 на полигоне «Хаодянь» ВДВ НОАК.

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