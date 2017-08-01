01.08.2017 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Тыла Вооруженных Сил

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 июля 2017 № 455

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения армии и флота!

Дорогие ветераны!

1 августа отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Во все времена тыловое обеспечение войск играло важную роль не только в повседневной деятельности, но и в боевых условиях.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов специалисты тыла героически выполняли свой долг. Благодаря их самоотверженному труду и отваге армия и флот снабжались горючим и смазочными материалами, продовольствием и вещевым имуществом. Усилиями воинов-тыловиков выполнялся ремонт вооружения и техники, осуществлялись масштабные перевозки людей и грузов.

Сегодня военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения с честью продолжают традиции своих предшественников, демонстрируют профессиональную выучку и добросовестное отношение к делу. Это подтверждает и эффективное решение задач по материально-техническому обеспечению российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике.

Поздравляю всех с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе и труде на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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