01.08.2017 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Тыла Вооруженных Сил
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 июля 2017 № 455
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения армии и флота!
Дорогие ветераны!
1 августа отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.
Во все времена тыловое обеспечение войск играло важную роль не только в повседневной деятельности, но и в боевых условиях.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов специалисты тыла героически выполняли свой долг. Благодаря их самоотверженному труду и отваге армия и флот снабжались горючим и смазочными материалами, продовольствием и вещевым имуществом. Усилиями воинов-тыловиков выполнялся ремонт вооружения и техники, осуществлялись масштабные перевозки людей и грузов.
Сегодня военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения с честью продолжают традиции своих предшественников, демонстрируют профессиональную выучку и добросовестное отношение к делу. Это подтверждает и эффективное решение задач по материально-техническому обеспечению российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике.
Поздравляю всех с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе и труде на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу