31.07.2017 (21:45)

В Западном военном округе проходят учения соединений связи

Одновременно в Московской, Ленинградской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях, где дислоцированы соединения и воинские части Западного военного округа стартовали масштабные учения соединений и подразделений связи. Учения проводятся в соответствии с планом под руководством начальников штабов общевойсковых и танковой армий.

В ходе учений военнослужащие войск связи округа, отработают вопросы совершения многокилометровых маршей, развертывание полевых узлов и станций связи, создание системы связи в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

Кроме того, на учениях будут отработаны вопросы развертывания цифровых радиорелейных линий связи с использованием современных станций Р-416ГМ протяженностью свыше 300 км. Построение такой линии связи обеспечит передачу данных в интересах полевых и стационарных пунктов управления округа со скоростью более 300 Мбит/сек.

В общей сложности в учениях принимает участие около пяти тысяч военнослужащих войск связи округа, будет задействовано до 50 полевых узлов и станций связи, а также стационарные узлы связи и пункты привязки.

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