31.07.2017 (21:20)

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Военно-медицинская эстафета»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Военно-медицинская эстафета»

Сегодня в Санкт-Петербурге на территории учебного центра Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр-2017.

Участвовать в международном конкурсе будут военные медики из Белоруссии, Зимбабве,Казахстана, Ирана и России. Каждая сборная выставила на соревнования по две команды – мужскую и женскую, в каждой из которых по четыре человека, включая запасного игрока.

Соревнования состоят из военно-спортивных состязаний (преодоление полосы препятствий и стрельбы из штатного оружия), выполнения нормативов по специальной подготовке (розыск и оттаскивание «раненого» и оказание ему первой помощи) и вождения специальной техники.

Сразу после церемонии открытия в рамках конкурса прошла военизированная и военно-медицинская эстафеты с участниками военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

В дни конкурса в полевом лагере Военно-медицинской академии будет работать консультационный пункт, в котором родители и будущие абитуриенты смогут ознакомиться с условиями поступления и обучения в Военно-медицинской академии.

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