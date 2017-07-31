31.07.2017 (21:08)

В Московской области стартовал огневой этап международного конкурса военных полицейских



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Московской области стартовал огневой этап международного конкурса военных полицейских

Сегодня в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» прошел огневой этап международного конкурс военных полицейских «Страж порядка – 2017», в котором принимают участие сборные команды России и Казахстана.

Этап проходил в многофункциональном огневом центре. Военным полицейским предстояло поразить мишени, имитирующие условного противника, из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ. Цели находились на удалении от 25 до 150 метров. Кроме того, участники конкурса продемонстрировали скоростное выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите.

Всего конкурс «Страж порядка – 2017» включает четыре этапа: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

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