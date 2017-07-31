31.07.2017 (20:46)

В филиалах «Оборонлес» проводятся профилактические мероприятия по предотвращению пожаров

Сотрудники филиала «Оборонлес» Минобороны России продолжают выполнять работы по обустройству противопожарных барьеров.

Для предотвращения распространения пожаров специалисты «Оборонлес» прокладывают минерализованные полосы.

Уже проложено 100 км минерализованных полос. Основное их назначение – остановка продвижения низового пожара, исключение возможностей перехода пожара на сопредельные территории. Наличие разветвленной сети барьеров – залог эффективной борьбы с лесными пожарами.

Минерализованные полосы прокладываются вокруг площадей, занятых хвойными молодняками, по границе лесничества, вокруг объектов военного назначения.

Минерализованная полоса – это искусственно созданный противопожарный барьер. Он создается путем очистки линейного участка территории, граничащего с лесным массивом, от горючих материалов. Как правило, это делается механизированным способом, производится вспашка трактором грунта на определенную ширину.

Минеральный слой почвы оголяется, а дерн, трава, хвоя, листья и прочие материалы, способные гореть, в процессе этого присыпаются землей. При очаговых возгораниях такая вспаханная полоса препятствует распространению низового пожара на другие участки лесного массива.

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