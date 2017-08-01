01.08.2017 (00:01)

На сайте Минобороны России открыта аккредитация российских и зарубежных журналистов для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»

Минобороны России начинает аккредитацию на мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2017» представителей СМИ.

Специальная форма электронной аккредитации размещена на официальном сайте Минобороны России по адресу: http://mil.ru/for_media/army2017.htm.

Аккредитация продлится до 12:00 (мск) 20 августа 2017 года.

III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Научно-технические разработки и достижения представят около 80 предприятий и компаний из 14 стран. Своё участие уже подтвердили 47 иностранных военных делегаций, из них 18 возглавляют министры обороны.

Ожидается, что Форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, а также военные специалисты, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций, представители бизнеса.

Участникам и гостям МВТФ «АРМИЯ-2017» будут продемонстрированы возможности более 100 современных и перспективных образцов вооружения и военной техники на территории трех кластеров: сухопутного, водного и авиационного.

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