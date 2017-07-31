31.07.2017 (19:22)

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» представят новейшую арктическую военную технику

Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России продолжает работу по формированию статической экспозиции Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2017». Особое внимание уделяется размещению в главном выставочном павильоне Конгрессно-выставочного центра «Патриот» современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Впервые в истории форума в этом году Главное автобронетанковое управление Минобороны России представит новейшие образцы арктической военной техники. Зрители увидят двухзвенные транспортер

ДТ-10ПМ, транспортер-тягач снегоболотоходный плавающий ДТ-3ПМ и легкий гусеничный транспортер-тягач марки ГАЗ, предназначенные для использования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях при температуре до -50°С.

Также статическую экспозицию пополнят армейские автомобили многоцелевого назначения марки «Урал» и «КамАЗ» в климатическом исполнении «ХЛ» (применение в условиях холодного климата), предназначенные для перевозки личного состава, воинских грузов, а также буксирования прицепных систем при температурах до -60°С.

Кроме того, посетители форума смогут посмотреть на армейское вездеходное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления «Трэкол», который предназначен для использования по всем видам дорог и бездорожью, на грунтах с низкой несущей способностью, снежной целине, почвенному покрову оттаявшей тундры и болот с возможностью преодоления вплавь небольших водных преград.

На открытых выставочных площадках КВЦ «Патриот» можно будет посмотреть на армейский снегоход с отапливаемой кабиной и снегоход А-1, а также армейский мотовездеход АМ-1.

Форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе КВЦ «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте.

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