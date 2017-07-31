31.07.2017 (19:02)

Россияне стали лидерами в индивидуальном зачете состязаний высокогорных подразделений Армейских международных игр-2017

Команда российских военнослужащих заняла первое место в индивидуальном скалолазании в рамках международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр-2017, который проходит в Кабардино-Балкарии. Об этом сегодня сообщил главный судья конкурса, полковник Александр Украинец.

«У нас прошел конкурс индивидуальнонго скалолазания. По результатам первого дня соревнований первое место у России, второе – у Казахстана, на третьей строчке Китай», – сказал Украинец, отметив высокую подготовку Китая и Казахстана.

По словам главного судьи, сегодня же начинается этап лазания в связках. Завтра военные будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, послезавтра в стрельбе, а после начнется один из самых сложных этапов – марш вокруг Эльбруса.

В конкурсе участвуют военнослужащие высокогорных подразделений из России, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана и Марокко. Как рассказал главный судья Армейских международных игр-2017, генерал-майор Дмитрий Горбатенко, военнослужащие РФ выиграли первый этап на еще одном конкурсе - «Ключи от неба». По его словам, россияне выиграли конкурс механиков-водителей.

На сегодняшний день уже открыто 15 конкурсов. Сегодня будет дан старт «Военно-медицинской эстафете».

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