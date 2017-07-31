31.07.2017 (18:48)

Экспедиционный центр Минобороны и Центр подводных исследований РГО приступили к работам на Курильских островах

На Курильском острове Матуа около 40 членов совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества (РГО) со специальным оборудованием для проведения подводных и наземных исследований приступили к работам.

Это уже 18-я Камчатско-Курильская экспедиция, которая проводит научные изыскания на островах Курильской гряды.

До 5 сентября текущего года члены экспедиции проведут геофизические исследования территории острова, работы по поиску объектов военно-технической истории и фортификации, а также паспортизацию обнаруженных объектов. Кроме того, будет проведено комплексное обследование дна прибрежной акватории острова.

Кроме острова Матуа, Экспедиционный центр Минобороны России планирует высадку групп на острова Кетой, Расшуа, Шикотан.

Русским географическим обществом и учеными из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, будет проведена видео и фотосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик.

Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тыс. лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Военнослужащими ВВ0 уже подготовлен специальный полевой лагерь для работы экспедиции. Оборудована полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи.

По итогам экспедиции 2017 года будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

В 2016 году во время изучения морской фауны и флоры прибрежной зоны Курильских островов учёные обнаружили три вида морских беспозвоночных, которые до этого не были известны. В этом году колониальная асцидия Distapliamatua была описана как новый вид, а два других представителя морских беспозвоночных – актинию и альционарию учёным еще только предстоит описать.

Новый вид морских беспозвоночных был открыт и получил название благодаря совместной экспедиции РГО и Министерства обороны РФ на остров Матуа.

Справочно:

С 2016 г. Министерство обороны РФ и РГО проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды.

Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 г. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды.

Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 км маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.

Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице