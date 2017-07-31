31.07.2017 (18:40)

Призывники 100-го отдельного полка МТО приняли Военная присягу

В поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области состоялась церемония приведения к Военной присяге 200 новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения.

В церемонии приняли участие представители Штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил РФ, ветераны, личный состав полка, родные и близкие военнослужащих.

Заместитель начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ генерал-майор Валерий Муминджанов и командир полка полковник Сергей Сафонов ознакомили родителей военнослужащих с условиями жизни и быта военнослужащих, показали расположение, столовую, физкультурно-оздоровительный комплекс. Затем представители командования полка ответили на все вопросы, интересовавшие родителей призывников.

От имени ветеранов военнослужащих поздравил заместитель председателя Центрального совета ветеранов тыла Вооруженных Сил генерал-майор Виталий Ветров. По его словам, «самое главное – это быть верными Военной присяге, достойно служить, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности».

Для личного состава полка и гостей была развернута выставка образцов военной формы одежды и индивидуальных рационов питания Российской армии.

Справочнно:

100-й отдельный полк обеспечения сформирован в 2014 г.и входит в систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ

Уникальность полка в том, что это единственная в Вооруженных силах России воинская часть, способная оказать всестороннюю помощь при возникновении чрезвычайных происшествий, техногенных катастроф, пожаров и наводнений. А при необходимости - оперативно доставлять грузы в военные округа и флотские гарнизоны.

В штате полка действуют такие подразделения, как ремонтно-восстановительный взвод для ликвидации возможных аварий коммунальных сетей на объектах жизнеобеспечения гарнизонов на грузовых автомобилях высокой проходимости, рота тяжелых машин, оснащенная грейдерами и тяжелой техникой, а также техническими средствами для банно-прачечного обслуживания и полевого хлебопечения.

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