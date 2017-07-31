31.07.2017 (18:19)

Всероссийский фестиваль «Крымская волна-2017» стартует по всей России и завершится в Севастополе

Отборочный этап Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Крымская волна-2017» пройдет по всей России.

Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Крымская волна» – настоящая песенная волна духа, патриотизма, всенародного творчества, которая достигла самых отдаленных уголков нашей необъятной Родины. Фестиваль стал песенным форпостом в сбережении памяти о подвигах великих русских флотоводцев, героизма и мужества защитников Отечества.

В конкурсной программе исполнители, представляющие военные учреждения культуры, воинские части и соединения, организации Минобороны и военно-учебные заведения практически всех субъектов России, соревнуются за награды Фестиваля в следующих номинациях: лучший вокальный коллектив; лучшее исполнение песни; лучшая хореографическая постановка; авторская песня; инструментальная музыка.

Справочно:

Фестиваль «Крымская волна» проходит с 2014 года. За время проведения Фестиваля в нем приняли участие более 1500 конкурсантов.

В 2017 году финал Фестиваля пройдет в Севастополе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице