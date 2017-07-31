31.07.2017 (17:41)

На открытии Армейских международных игр юнармейцы представляли команды стран-участниц

Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» пронесли таблички с названиями стран, команды от которых принимают участие в Армейских международных играх-2017.

Также юнармейцы стали почетными гостями церемонии открытия. Старт Армейским международным играм был дан в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

Затем юнармейцы во главе с начальником Главного штаба «Юнармии» олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым стали гостями церемония открытия и первых заездов одного из наиболее зрелищных конкурсов игр – Танкового биатлона.

На месте проведения танкового биатлона в Алабино каждый гость или участник Игр может посетить юнармейский павильон, в котором можно увидеть достижения и дела юнармейцев, принять участие в викторине по истории и географии России, разобрать и собрать на скорость макет автомата Калашникова или винтовки Мосина, и даже принять участие в танковом биатлоне в миниатюре.

Также в день начала соревнований по танковому биатлону ребята из юнармейского летнего полевого лагеря, расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» раскрасили четыре основных боевых танка Т-72 в необычные яркие цвета. Такой камуфляж привлек внимание множества посетителей.

Участники движения также посетили праздник в честь 87-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России и стали участниками и зрителями торжественных открытий конкурсов «Отличники войсковой разведки», «Военно-полевая кухня», «Ключи от неба», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Страж порядка», «Военное ралли» и др.

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