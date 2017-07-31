31.07.2017 (17:01)

В Абхазии завершено строительство сейсмоустойчивых домов для военнослужащих российской военной базы

В Республике Абхазия завершено строительство 5 сейсмостойких жилых домов для военнослужащих российской военной базы, которые планируется заселить в августе текущего года.

В ходе строительства использовались проекты домов, специально разработанные для регионов с высокой сейсмической активностью. Они выдерживают землетрясения магнитудой до 9 балов.

В основе таких строений монолитный фундамент и металлоконструкции, к которым с помощью шарниров прикрепляются бетонные щиты. Это решение позволяет избежать излома стен при землетрясениях, благодаря тому, что данное строительство не подразумевает использование сварки.

Данный дом всегда можно разобрать и перевезти на новое место, что очень удобно, например, при передислокации воинской части. Срок эксплуатации данных конструкций более 50 лет.

Для создания максимально комфортных для проживания военнослужащих условий каждая квартира оборудована кухонными гарнитурами, мягкой мебелью, различной бытовой техникой.

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