31.07.2017 (16:50)

В Музее ЦСКА состоялось открытие постоянной экспозиции ЦСК ВМФ

Сегодня в Музее спортивной славы ЦСКА состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции легендарного Центрального спортивного клуба Военно-морского флота (ЦСК ВМФ).

Решение об открытии экспозиции было принято 6 апреля на исторической встрече ветеранов ЦСК ВМФ, на которой Музею были переданы спортивная символика, атрибуты и личные вещи олимпийских чемпионов ЦСК ВМФ.

На торжественном мероприятии присутствовали легенды армейского клуба: двукратный олимпийский чемпион по водному поло (1972, 1980) Вячеслав Собченко, олимпийский чемпион-1972 по академической гребле Геннадий Коршиков, олимпийский чемпион-1976 по гребле на четверке распашной с рулевым Михаил Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр-1968 по академической гребле Александр Мартышкин и трехкратный чемпион СССР по водному поло Сергей Рудаков.

Гостей приветствовали начальник ЦСКА полковник Артем Громов, первый заместитель начальника ЦСКА Дмитрий Ларченков и заместитель начальника Клуба по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана Ишмуратова.

В приветственной речи Громов поздравил ветеранов ЦСК ВМФ с профессиональным праздником – Днем Военно-морского флота, который отмечается в России в последнее воскресенье июля.

«Как и обещали, мы подготовили экспозицию легендарного ЦСК ВМФ, – сказал Артем Громов. – Считаю, что у нашего клуба будет будущее, пока мы будем помнить свою великую историю. Спасибо, что откликнулись и приняли участие в формировании экспозиции».

Подполковник Светлана Ишмуратова отметила, что экспонаты ЦСК ВМФ «формируют преемственность поколений».

«Армейский клуб всегда славился победами в водных видах спорта. Сегодня в наших школах занимается большое количество детей, которым хочется рассказать и показать медали великих чемпионов прошлых лет. Дети должны знать, к чему стремиться. Надеемся, с вашей помощью наша экспозиция будет шириться и улучшаться», – сказала Светлана Ишмуратова.

От имени ветеранов ЦСК ВМФ легендарный советский ватерполист Вячеслав Собченко поздравил полковника Громова с назначением на должность начальника Центрального спортивного клуба армии.

«Спасибо ЦСКА за то, что не бросаете большую армию ветеранов ЦСК ВМФ. Сейчас в Музее армейского клуба отражена малая толика тех великих спортивных свершений, которыми славился ЦСК ВМФ. Надеюсь, наша совместная работа послужит делу привлечения детей в спорт высших достижений», – обратился к руководству Музея капитан 3-го ранга Вячеслав Собченко.

С именами спортсменов ЦСК ВМФ связана славная история побед отечественного спорта на международной арене. В состав Клуба входили команды по водному поло, парусному спорту, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, подводному плаванию, водно-моторному спорту и прыжкам в воду.

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